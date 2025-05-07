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Белоусов обсудил сотрудничество с министром национальной обороны Конго

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что между Россией и Конго сформирована полноценная договорно-правовая база взаимодействия.
Андрей Аркадьев 2025-05-07 17:00:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с министром национальной обороны Республики Конго генерал-лейтенантом Шарлем Ришаром Монджо. Переговоры были посвящены вопросам военного и военно-технического сотрудничества, сообщает Минобороны России.

«Ценим традиционно дружественный характер отношений между нашими странами», - сказал Белоусов.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что между двумя странами сформирована полноценная договорно-правовая база взаимодействия. По его словам, связи в сфере обороны и военно-технического сотрудничества остаются одним из ключевых направлений двусторонних отношений.

Белоусов поблагодарил своего коллегу за участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Шарль Ришар Монджо в свою очередь выразил признательность за возможность обсудить вопросы, касающиеся военного взаимодействия. В ходе встречи стороны рассмотрели перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

 

#Россия #армия #Конго #министр обороны #Белоусов
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