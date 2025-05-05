ВС РФ ночью сбили 26 дронов над территорией России

Российские военнослужащие ночью сбили 26 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За период с 23.00 мск 4 мая до 2.30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили 17 беспилотников над Брянской областью и пять - над Калужской. Еще четыре БПЛА уничтожены в Московском регионе.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, вечером 3 мая над Мурманской областью за два часа были сбиты четыре дрона ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.