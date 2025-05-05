МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ ночью сбили 26 дронов над территорией России

Дежурные средства ПВО сработали в том числе в Калужской области и Московском регионе.
2025-05-05 07:54:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие ночью сбили 26 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За период с 23.00 мск 4 мая до 2.30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили 17 беспилотников над Брянской областью и пять - над Калужской. Еще четыре БПЛА уничтожены в Московском регионе.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, вечером 3 мая над Мурманской областью за два часа были сбиты четыре дрона ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Брянская область #средства пво #Беспилотники ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 