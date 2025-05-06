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Над Россией ночью сбили 105 дронов ВСУ

Наибольшее число уничтоженных беспилотников приходится на Брянскую область.
2025-05-06 07:58:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие ночью над территорией РФ сбили 105 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 21.00 до 04.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что больше всего дронов уничтожили в небе над Брянской областью - 32. Еще 22 дрона сбили в Воронежской области, 19 - над Московским регионом. Кроме того, сообщается об уничтожении 10 БПЛА над территорией Пензенской области, девяти - в районе Калужской области. Еще шесть уничтожили над территорией Белгородской области, по два БПЛА - над Липецкой и Самарской областями и по одному - во Владимирской, Курской и Ростовской областях.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 5 мая над Россией сбили 26 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #белгородская область #дроны всу
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