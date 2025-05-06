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Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением Лысовки

Населенный пунт на территорииДонецкой Народной Республики взяли под контроль бойцы из 137-й отдельной мотострелковой бригады.
2025-05-06 13:33:11
© Фото: Вадим Савицкий, РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 137-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Лысовка на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает telegram-канал российско оборонного ведомства. 

«В упорных боях с украинскими формированиями военнослужащие бригады решительно громят противника, отбрасывая его с занимаемых рубежей и приближая полное освобождение Донбасса», - говорится в тексте поздравительной телеграммы. 

Белоусов добавил, что за мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач более 3 800 военнослужащих 137-й отдельной мотострелковой бригады получили государственные награды и ведомственные знаки отличия. 

Андрей Белоусов отметил, что Россия всегда будет помнить подвиги воинов, проливших кровь за Отечество. Он поблагодарил военнослужащих бригады и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, защищая интересы страны и обеспечивая ее безопасность.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Донбасс #поздравление #Андрей Белоусов #137-я бригада #Лысовка
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