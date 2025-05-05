ПВО перехватила девять беспилотников над Курской и Брянской областями

Вечером 5 мая российские военнослужащие успешно пресекли попытку атаковать территорию Курской и Брянской областей.

Как сообщило Минобороны России, в 30-минутном промежутке силы противовоздушной обороны перехватили девять беспилотных летательных аппаратов, из которых большая часть сбита над Курской областью.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять - над территорией Курской области и четыре - над территорией Белгородской области», - уточнила пресс-служба ведомства.

Все беспилотники были сбиты в промежутке с 20:30 по 21:00 по московскому времени.

Этой ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехваченных при подлете к столице украинских дронах. На тот момент силам ПВО удалось перехватить в Подольске четыре таких объекта.

Всего за прошедшую ночь ВС РФ сбили 26 дронов над территорией нашей страны.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.