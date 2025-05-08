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Белоусов обсудил с казахстанским коллегой двустороннее сотрудничество

Андрей Белоусов провел встречу с генерал-полковником Русланом Жаксылыковым.
2025-05-08 19:41:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу со своим казахстанским коллегой генерал-полковником Русланом Жаксылыковым. В ходе диалога он отметил развитие многостороннего и многопланового сотрудничества, а также напомнил о роли братской республики в Победе над немецко-фашистскими захватчиками.

«Мы вас встречаем не просто как дорогих гостей, а в полном соответствии с той ролью, которую мы вместе сыграли в разгроме немецкого фашизма», - подчеркнул Андрей Белоусов.

В свою очередь Руслан Жаксылыков подчеркнул, что Россия и Казахстан являются друзьями, соратниками и братьями по оружию.

«По установившиеся традиции, мы всегда чтим память наших отцов и наших дедов. Завтра мы с огромным удовольствием примем участие в Параде. И наши подразделения в общем строю пройдут и порадуют всех жителей города Москвы и Российской Федерации», -  сказал он.

В ходе переговоров стороны обсудили двустороннее сотрудничество по линии оборонных ведомств.

Напомним, вчера Андрей Белоусов провел переговоры с абхазским коллегой генерал-полковником Владимиром Ануа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Россия #армия #Минобороны России #РФ #Казахстан #Андрей Белоусов #руслан жаксылыков
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