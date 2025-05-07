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ВС РФ освободили населенный пункт Липовое в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий.
2025-05-07 14:46:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили село Липовое в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции.

Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад», уточнили в оборонном ведомстве. Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки превысили 230 человек. Помимо живой силы, противник потерял боевую бронированную машину, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

Кроме того, в течение суток удалось поразить места запуска беспилотников ВСУ, инфраструктуру военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также пункты временной дислокации противника в 149 районах.

Средства ПВО Вооруженных сил России сбили за сутки 524 украинских беспилотника. Помимо этого, российские военнослужащие за сутки уничтожили в воздухе пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ДНР #ВСУ #МО РФ #липовое
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