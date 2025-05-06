Музыкальная акция «Трамвай Победы» стартовала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Уточняется, что трехдневная акция дала старт благодаря усилиям Горэлектротранса и Ленинградского военного округа (ЛенВО). Для мероприятия задействовали грузовой трамвай, оформленный в стиле фронтовых концертных бригад.

«В акции задействован грузовой трамвай на базе модели ЛМ-99К (ТС-79). В праздничные майские дни трамвайная платформа стала сценой для Ансамбля песни и пляски ЛенВО. Они исполнят знаменитые песни военных лет», - уточняется в заявлении оборонного ведомства.

Также отмечалось, что все выступающие будут одеты в форму военных лет.

Ранее сообщалось, что агитпоезд Министерства обороны РФ «Единство в памяти. Сила в подвиге!» посетил Республику Ингушетия. Железнодорожный состав прибыл на вокзал города Назрань.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.