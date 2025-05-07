Минобороны России сообщает об уничтожении пунктов управления украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Это сделали расчеты самоходок «Гиацинт-С».

Удары наносили артиллеристы 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток». Сообщается, что также удалось поразить опорные пункты, уничтожить боевиков и бронетехнику врага в районе населенного пункта Вольное Поле.

В российском оборонном ведомстве отметили, что использование дальнобойной артиллерии препятствует попыткам противника удерживать оборону на ключевых участках.

Ранее сообщалось, что расчет самоходки «Гиацинт-С» уничтожил орудие ВСУ на Красноармейском направлении. Враг пытался маскироваться, но это не спасло его от обнаружения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.