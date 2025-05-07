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Артиллеристы уничтожили пункты управления ВСУ снарядами «Гиацинт-С»

Удары наносили военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.
2025-05-07 12:27:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пунктов управления украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Это сделали расчеты самоходок «Гиацинт-С».

Удары наносили артиллеристы 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток». Сообщается, что также удалось поразить опорные пункты, уничтожить боевиков и бронетехнику врага в районе населенного пункта Вольное Поле. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что использование дальнобойной артиллерии препятствует попыткам противника удерживать оборону на ключевых участках. 

Ранее сообщалось, что расчет самоходки «Гиацинт-С» уничтожил орудие ВСУ на Красноармейском направлении. Враг пытался маскироваться, но это не спасло его от обнаружения. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #Гиацинт-С #Южно-Донецкое направление #группировка восток
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