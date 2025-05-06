«Ланцет» уничтожил БРЭМ М88 в Сумской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) М88 американского производства в Сумской области. Это сделал расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет».

БРЭМ противника обнаружили при помощи средств воздушной разведки. Она находилась в лесистой местности. Проанализировав полученные данные, военнослужащие приняли решение атаковать цель.

Отмечено, что оператору «Ланцета» удалось добиться прямого попадания. В российском оборонном ведомстве заявили, что контроль уничтожения цели осуществлялся в режиме реального времени средствами воздушной разведки.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие точным ударом уничтожили в Сумской области боевую машину пехоты Bradley при помощи «Ланцета».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.