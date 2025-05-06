«Ланцет» уничтожил БРЭМ М88 в Сумской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) М88 американского производства в Сумской области. Это сделал расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет».
БРЭМ противника обнаружили при помощи средств воздушной разведки. Она находилась в лесистой местности. Проанализировав полученные данные, военнослужащие приняли решение атаковать цель.
Отмечено, что оператору «Ланцета» удалось добиться прямого попадания. В российском оборонном ведомстве заявили, что контроль уничтожения цели осуществлялся в режиме реального времени средствами воздушной разведки.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие точным ударом уничтожили в Сумской области боевую машину пехоты Bradley при помощи «Ланцета».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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