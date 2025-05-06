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«Ланцет» уничтожил БРЭМ М88 в Сумской области

Барражирующим боеприпасом управляли военнослужащие из состава группировки войск «Север».
2025-05-06 13:06:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) М88 американского производства в Сумской области. Это сделал расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет».

БРЭМ противника обнаружили при помощи средств воздушной разведки. Она находилась в лесистой местности. Проанализировав полученные данные, военнослужащие приняли решение атаковать цель. 

Отмечено, что оператору «Ланцета» удалось добиться прямого попадания. В российском оборонном ведомстве заявили, что контроль уничтожения цели осуществлялся в режиме реального времени средствами воздушной разведки.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие точным ударом уничтожили в Сумской области боевую машину пехоты Bradley при помощи «Ланцета».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #БРЭМ #уничтожение #сумская область #ланцет #M88
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