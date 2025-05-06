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Минобороны показало кадры обмена пленными между Россией и Украиной

Стороны обменялись пленными по формуле 205 на 205.
2025-05-06 15:33:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Министерстве обороны РФ опубликовали кадры обмена военнопленными между российской и украинской сторонами.

В рамках обмена Россия вернула 2о5 военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Взамен были переданы 2о5 военнопленных ВСУ.

Освобожденные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где получают помощь со стороны медиков и психологов. Также им предоставлена возможность связаться с родными.

В дальнейшем военнослужащих доставят в Россию. На родине бойцы пройдут лечение и реабилитацию. Посредническую гуманитарную помощь при проведении обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #пленные #МО РФ #обмен
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