Минобороны показало кадры обмена пленными между Россией и Украиной

В Министерстве обороны РФ опубликовали кадры обмена военнопленными между российской и украинской сторонами.

В рамках обмена Россия вернула 2о5 военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Взамен были переданы 2о5 военнопленных ВСУ.

Освобожденные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где получают помощь со стороны медиков и психологов. Также им предоставлена возможность связаться с родными.

В дальнейшем военнослужащих доставят в Россию. На родине бойцы пройдут лечение и реабилитацию. Посредническую гуманитарную помощь при проведении обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.