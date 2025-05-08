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Белоусов заявил, что более 330 участников СВО имеют звания Героя России

Не менее 400 тысяч участников СВО - офицеров, прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, рядовых и матросов - на сегодняшний день имеют различные награды.
2025-05-08 04:21:55
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов озвучил количество участников специальной военной операции, удостоенных высшего воинского звания - Герой России. По его данным, таковыми на сегодняшний день являются 330 российских воинов.

Кроме того, свыше 400 тысяч бойцов удостоены государственных наград. Такие данные глава оборонного ведомства озвучил в своем материале, вошедшем в сборник статей членов Совета безопасности России по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«На сегодняшний день более 400 тысяч офицеров, прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, рядовых и матросов награждены боевыми орденами и медалями, свыше 330 - удостоены звания Героя Российской Федерации», - написал Андрей Белоусов.

Он уточнил, что представители более ста национальностей и народностей РФ награждены знаком особого отличия Героя России - медалью «Золотая звезда».

Говоря о подвигах во время ВОВ, министр обороны уточнил, что более 11,6 тысячи человек были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а среди них воины всех видов вооруженных сил свыше 60 национальностей и народностей бывшего СССР. Всего за четырехлетний период войны более чем 4,5 тысячи частей, соединений и объединений получили звание гвардейских.

В феврале этого года командир мотострелковой роты лейтенант Дмитрий Чеботарь рассказал, за что удостоен награды «Золотая Звезда». По его словам, они с бойцами освободили населенный пункт, а сам он шел первым и «бодрил своих ребят».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Великая Отечественная война #награды #Герой России #золотая звезда #Андрей Белоусов #СВО
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