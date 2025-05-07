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Танкисты 25-й армии приняли участие в акции «Бессмертный полк» в зоне СВО

В ходе боевой работы танкисты нанесли удар по украинскому расчету АГС.
2025-05-07 11:32:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» в зоне специальной военной операции. На броне боевых машин танкисты разместили фотографии своих родственников - участников Великой Отечественной войны.

Экипажи современных танков, используя данные от разведки и беспилотных летательных аппаратов, выдвинулись в район выполнения задачи, где с закрытых позиций открыли огонь по противнику. В ходе боевой работы был уничтожен расчет ВСУ с автоматическим гранатометом АГС-17, находившийся на расстоянии более 10 километров.

В описании к видео сказано, что танкисты своими действиями поддерживают продвижение штурмовых подразделений на переднем крае. В числе пораженных целей - блиндажи, наблюдательные пункты, склады ГСМ и боеприпасов, бронетехника и живая сила противника. После выполнения задачи экипажи меняют позиции для обеспечения маскировки и снижения риска ответного огня.

Участие в акции «Бессмертный полк» является добровольным: ее цель - сохранить память о героях Великой Отечественной войны и передать эту историю будущим поколениям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #т-90м #ВСУ #МО РФ #СВО
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