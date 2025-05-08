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Оркестры во дворе: как бойцы поздравляют ветеранов ВОВ с 80-летием Победы

На всей территории страны проходит акция «Марш Победы», цель которой поздравить и оказать помощь ветеранам ВОВ.
Мария Герман Глеб Владовский 2025-05-08 11:49:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

По всей стране сейчас звучат искренние поздравления ветеранов, а песни для героев войны исполняют по-фронтовому. Артисты выступают прямо в кузовах грузовиков. Поздравления и помощь приходят к ветеранам на дом.

В Донецкой Народной республике, например, наши военнослужащие регулярно навещают героев войны и тружеников тыла, помогают по хозяйству. В перерывах между боевыми задачами военнослужащие группировки войск «Восток» регулярно навещают ветеранов Великой Отечественной и оказывают им всевозможную помощь по хозяйству. На этом фронте их главное оружие топоры и лопаты, а лучшая награда - улыбки тех, кому они помогают.

«Сейчас это чудо, что кто-то пришел и начинает тебе помогать. Хотя я считаю, что это должно быть нормой, в порядке вещей», - выразил мнение военнослужащий с позывным Калач.

В Курской области героев Великой Отечественной поздравляют военнослужащие группировки «Север». Традиционно такие встречи не обходятся без ответных пожеланий от ветеранов.

Тем временем житель Ивановской области Николай Петрович Мальцев в мае празднует сразу два юбилея - свой вековой и 80-й со Дня Победы. Из ста лет 40 он проработал на Тейковском Краснознаменном хлопчатобумажном комбинате, а в войну служил телефонистом в гаубичном артполку. Сегодня ветерана поздравил оркестр Тейковского ракетного соединения.

Ещё один герой Великой Отечественной, недавно отметивший столетие - Александр Баскаков из Луганска. Чтобы попасть на фронт, ему пришлось прибавить себе год в документах. Он участвовал в освобождении Украины, Румынии, Венгрии. Сегодня у Александра Борисовича одно главное желание.

«Чтобы наша победа была. Молодцы! Ура!» - пожелал ветеран.

Военнослужащие Омского ракетного объединения исполнили марш Победы во дворе участника Курской битвы Михаила Ивановича Шалагинова. Он был четырежды ранен, но выжил, и сегодня благодарит фронтовых врачей и медсестер, среди которых Зоя Васильевна Кислякова. У нее во дворе также проходит парад.

Сегодня в России живут около семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Организаторы акции «Марш Победы» ставят цель прийти в каждый дом, где живет фронтовик или труженик тыла. А 9 мая ветераны займут почетные места на трибунах Парада Победы.

До Победы в Великой Отечественной войне остался один день. Мы ведем обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины. В рамках проекта #100ДнейДоПобеды ветераны-фронтовики и их родственники рассказывают о подвигах и воспоминаниях. А 9 мая в 22.00 телеканал «Звезда» покажет фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» - о триумфе московского «Динамо» в серии матчей с британскими командами осенью 1945 года. Спортивные победы - одна из тех вещей, которая помогала нашей стране вернуться к мирной жизни после тяжелых военных лет.

#в стране и мире #9 мая #ВС РФ #день победы #Ветераны ВОВ #помощь ветеранам
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