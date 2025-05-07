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Минобороны показало кадры воздушного боя беспилотника ВС РФ с «Бабой Ягой»

Вражеский гексакоптер был уничтожен в небе над Запорожской областью.
Константин Денисов 2025-05-07 04:40:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны РФ опубликовало уникальные кадры воздушного боя российского дрона с гексакоптером ВСУ «Бабая Яга» в Запорожской области.

На них видно, что российский беспилотник уничтожил БПЛА противника, взяв его на таран. Первый удар вражеский дрон выдержал, однако после повторного потерял управления, упал и взорвался.

ВСУ используют «Бабу Ягу» для доставки провизии и снаряжении боевикам, а также для террористических атак и сбросов боеприпасов.

Ранее российские Мотострелки показали разные способы уничтожения дронов типа «Баба Яга».

#армия #ВС РФ #беспилотники #ВСУ
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