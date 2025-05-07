Минобороны показало кадры воздушного боя беспилотника ВС РФ с «Бабой Ягой»

Минобороны РФ опубликовало уникальные кадры воздушного боя российского дрона с гексакоптером ВСУ «Бабая Яга» в Запорожской области.

На них видно, что российский беспилотник уничтожил БПЛА противника, взяв его на таран. Первый удар вражеский дрон выдержал, однако после повторного потерял управления, упал и взорвался.

ВСУ используют «Бабу Ягу» для доставки провизии и снаряжении боевикам, а также для террористических атак и сбросов боеприпасов.

Ранее российские Мотострелки показали разные способы уничтожения дронов типа «Баба Яга».