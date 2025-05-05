Операторы «Гераней» поразили склад боеприпасов ВСУ в Краматорске

Российские операторы дронов поразили склад боеприпасов украинских боевиков в Краматорске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованных оборонным ведомством кадрах оперативного контроля можно увидеть поражение целей. Уточняется, что удары наносились беспилотниками «Герань-2».

В Минобороны также добавили, что бойцы ВС РФ атаковали ремонтную мастерскую подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и пункт временной дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения роботизированных платформ украинских боевиков силами группировки войск «Запад».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.