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Фрегат «Адмирал Головко» вернулся в Североморск из дальнего похода

Завершился поход участием в российско-египетских учениях «Мост Дружбы-2025».
Елена Сивонен 2025-05-06 18:14:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Новейший фрегат «Адмирал Головко» завершил свой первый дальний поход. Экипаж вернулся в Североморск, пройдя больше 30 тысяч морских миль.

Североморцы полгода обеспечивали военно-морское присутствие России в оперативно важных районах Мирового океана, решали задачи по конвоированию судов, принимали участие в учениях. Так, в Средиземном море экипажи «Адмирал Головко» и «Адмирал Горшков» выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

В апреле «Адмирал Горшков» принял участие в военно-морских учениях «Мост дружбы»  - совместно с ВМС Египта. Моряки отработали элементы обороны кораблей и отражения воздушных атак.

Фрегаты проекта 22 350, к которым относится «Адмирал Головко», являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они могут эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России. «Адмирал Головко» способен нести ракеты «Калибр», «Оникс», «Циркон». От атак с воздуха фрегат защищает зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #североморск #фрегат #адмирал головко
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