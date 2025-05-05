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ВС РФ поразили военный аэродром и склады боеприпасов ВСУ

По данным Минобороны России, удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, а также ракетными войсками и артиллерией. 
2025-05-05 12:27:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска нанесли удары по военному аэродрому, складам боеприпасов и пунктам дислокации противника. Об этом говорится в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

«Поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, ремонтного предприятия авиационной промышленности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», - говорится в сообщении Министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что российская армия нанесла удары по позициям ВСУ оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, а также ракетными войсками и артиллерией. 

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об ударах по объектам инфраструктуры украинских военных аэродромов вчера, 4 мая. Помимо этого, российские войска уничтожили объекты украинского ВПК, цеха производства и места хранения БПЛА.

До этого Министерство обороны России показало кадры ударов по целям боеприпасом «Краснополь» у села Богатырь в ДНР. Бойцы группировки войск «Восток» применили самоходную артиллерийскую установку «Мста-С» для уничтожения укрепленных позиций ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ
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