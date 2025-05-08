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Штурмовиков танкового соединения впервые наградили знаками «За штурм»

Награждение было приурочено к 80-летию Победы.
Константин Денисов 2025-05-08 04:52:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовиков танкового соединения группировки войск «Центр» впервые наградили знаками «За штурм» в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Награды отличившимся бойцам вручал лично заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Кирилл Кулаков.

У каждого военнослужащего на знаке указано количество лично выполненных боевых задач в составе штурмовых и иных подразделений, приведших к взятию рубежей и объектов. С увеличением заслуг знак можно менять на новый.

«Вы достойно себя проявили при освобождении населенных пунктов, я вас искренне поздравляю!» - с такой речью выступил перед бойцами генерал-лейтенант Кулаков.

Награждение состоялось в тыловой зоне СВО и было приурочено к 80-летию Победы.

Накануне в Подмосковье прошло первое в российских Вооруженных силах вручение нагрудного квалификационного знака «За штурм». Учрежденная министром обороны РФ Андреем Белоусовым награда отражает личный вклад бойца в наступательную операцию. На прикрепленном к ней ромбе указывается общее число выполненных боевых задач в составе штурмовых и иных подразделений. 

#Минобороны #армия #ВС РФ #танкисты #штурмовики #СВО
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