Штурмовиков танкового соединения впервые наградили знаками «За штурм»

Штурмовиков танкового соединения группировки войск «Центр» впервые наградили знаками «За штурм» в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Награды отличившимся бойцам вручал лично заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Кирилл Кулаков.

У каждого военнослужащего на знаке указано количество лично выполненных боевых задач в составе штурмовых и иных подразделений, приведших к взятию рубежей и объектов. С увеличением заслуг знак можно менять на новый.

«Вы достойно себя проявили при освобождении населенных пунктов, я вас искренне поздравляю!» - с такой речью выступил перед бойцами генерал-лейтенант Кулаков.

Награждение состоялось в тыловой зоне СВО и было приурочено к 80-летию Победы.

Накануне в Подмосковье прошло первое в российских Вооруженных силах вручение нагрудного квалификационного знака «За штурм». Учрежденная министром обороны РФ Андреем Белоусовым награда отражает личный вклад бойца в наступательную операцию. На прикрепленном к ней ромбе указывается общее число выполненных боевых задач в составе штурмовых и иных подразделений.