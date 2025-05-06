Россия вернула домой 205 военнопленных

Минобороны России сообщает о состоявшемся обмене военнопленными. Отмечено, что РФ получила 205 попавших в плен военнослужащих в обмен на такое же количество украинских военных.
На данный момент все освобожденные российские бойцы находятся в Белоруссии, где они получают помощь со стороны медиков и психологов. Также у военнослужащих есть возможность связаться с родными.
В дальнейшем все они будут доставлены на родину, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. Посредническую гуманитарную помощь при проведении обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее Минобороны опубликовало видео прибытия в Москву российских военнослужащих, освобожденных в результате обмена пленными 19 апреля. Обмен проводился по формуле 246 на 246.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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