Россия вернула домой 205 военнопленных

Минобороны России сообщает о состоявшемся обмене военнопленными. Отмечено, что РФ получила 205 попавших в плен военнослужащих в обмен на такое же количество украинских военных.

На данный момент все освобожденные российские бойцы находятся в Белоруссии, где они получают помощь со стороны медиков и психологов. Также у военнослужащих есть возможность связаться с родными.

В дальнейшем все они будут доставлены на родину, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. Посредническую гуманитарную помощь при проведении обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Минобороны опубликовало видео прибытия в Москву российских военнослужащих, освобожденных в результате обмена пленными 19 апреля. Обмен проводился по формуле 246 на 246.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.