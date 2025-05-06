МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия вернула домой 205 военнопленных

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205 человек.
2025-05-06 14:48:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о состоявшемся обмене военнопленными. Отмечено, что РФ получила 205 попавших в плен военнослужащих в обмен на такое же количество украинских военных.

На данный момент все освобожденные российские бойцы находятся в Белоруссии, где они получают помощь со стороны медиков и психологов. Также у военнослужащих есть возможность связаться с родными.

В дальнейшем все они будут доставлены на родину, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. Посредническую гуманитарную помощь при проведении обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Минобороны опубликовало видео прибытия в Москву российских военнослужащих, освобожденных в результате обмена пленными 19 апреля. Обмен проводился по формуле 246 на 246.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #пленные #МО РФ #обмен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 