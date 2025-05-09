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МО: украинские войска четыре раза попытались прорваться через границу РФ

ВСУ четыре раза попытались прорваться через границу России в Курской и Белгородской областях.
2025-05-09 12:47:09
© Фото: РИА Новости, Министерство обороны РФ

ВСУ четыре раза попытались прорваться через государственную границу России в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 15 атак, одна разведка боем», - говорится в сообщении.

Российское оборонное ведомство уточнило, что противник попытался провести разведку боем в районах населенных пунктов Новоегоровка ЛНР, Редкодуб, Липовое, Романовка, Дзержинск, Новооленовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Ульяновка, Новоалександровка и Веселое в ДНР.

В свою очередь, российские войска строго соблюдают режим прекращения огня.

Ранее МО РФ сообщало, что киевский режим 488 раз нарушил режим прекращения огня. ВСУ предприняли попытку прорваться через российскую границу в Курской области, а также предприняли атаку в районе Дзержинска ДНР.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #Попытка прорыва
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