Экипаж Ка-52М уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ

В зоне специальной операции экипаж вертолета Ка-52М поразил опорный пункт и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Удар был нанесен авиационными ракетами. Согласно докладу авианаводчика, цель успешно уничтожена.
Отмечается, что экипаж Ка-52М работал в зоне ответственности группировки войск «Центр».
Ранее МО РФ рассказало, как экипажи самолетов Су-25 сожгли украинскую бронетехнику.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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