Экипаж Ка-52М уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ

В зоне специальной операции экипаж вертолета Ка-52М поразил опорный пункт и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Удар был нанесен авиационными ракетами. Согласно докладу авианаводчика, цель успешно уничтожена.

Отмечается, что экипаж Ка-52М работал в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Ранее МО РФ рассказало, как экипажи самолетов Су-25 сожгли украинскую бронетехнику.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.