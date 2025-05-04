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Экипаж Ка-52М уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ

Удар был нанесен авиационными ракетами.
2025-05-04 13:40:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне специальной операции экипаж вертолета Ка-52М поразил опорный пункт и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Удар был нанесен авиационными ракетами. Согласно докладу авианаводчика, цель успешно уничтожена.

Отмечается, что экипаж Ка-52М работал в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Ранее МО РФ рассказало, как экипажи самолетов Су-25 сожгли украинскую бронетехнику.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #ракета #Ка-52М #удар #экипаж #Опорный пункт #опорник
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