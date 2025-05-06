FPV-дроны «Рубикона» сожгли РСЗО HIMARS боевиков на Донецком направлении

Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» уничтожили РСЗО HIMARS украинских националистов на Донецком направлении. МО РФ опубликовало кадры поражения цели.

На видео вражеская РСЗО вместе с машиной сопровождения перемещается из одной точки в другую. Затем российский дрон плавно приближается к цели, и следующие кадры показывают, как техника уже горит.

Ранее наши операторы FPV-дронов сожгли украинский бронетранспортер MaxxPro вместе с десантом ВСУ. Боевики планировали провести ротацию личного состава в районе населенного пункта Богатырь, но российские бойцы разгадали замысел противника и помешали ему.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.