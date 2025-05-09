МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Морпехи ТОФ поздравили ветеранов Курской области с 80-й годовщиной Победы

Местные жители и ветераны желали военнослужащим 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ в составе группировки войск «Север» мирной жизни и поскорее вернуться к родным.
2025-05-09 02:28:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Курской области бойцы 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ группировки войск «Север» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Российские военнослужащие посетили пожилых людей - тружеников тыла и детей войны, проживающих в Беловском районе области, вручили им цветы и памятные подарки и выразили искреннюю благодарность за победу в самой страшной войне в истории человечества, за их подвиг, неутомимый труд и самоотверженность.

Благодарные ветераны желали российским воинам успешно выполнять свою службу, мирной жизни, поскорее вернуться домой - к семьям и своим родителям.

В настоящее время морские пехотинцы Тихоокеанского флота продолжают несение службы в зоне проведения спецоперации.

Напомним, по всей России проходит акция «Марш Победы», в рамках которой поздравляют и оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#в стране и мире #армия #день победы #Великая Отечественная война #Курская область #поздравление #Ветераны ВОВ #СВО #труженики тыла
