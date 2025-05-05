Операторы центра «Рубикон» ударили по ВСУ на Донецком направлении

Расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» поразили позиции ВСУ на Донецком направлении. Кадрами ударов поделилось российское оборонное ведомство.

Отмечается, что военнослужащие ВС РФ поразили живую силу, бронированную технику, беспилотники и огневые позиции противника.

На опубликованных кадрах видно, как российские БПЛА точно попадают по целям и уничтожают их.

Ранее операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток» уничтожили САУ «Акация» на Южно-Донецком направлении. Вместе с тем российские бойцы ликвидировали и расчет орудия.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.