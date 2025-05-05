МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Операторы центра «Рубикон» ударили по ВСУ на Донецком направлении

Военнослужащие ВС РФ поразили живую силу, бронированную технику, БПЛА и огневые позиции противника.
2025-05-05 11:07:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» поразили позиции ВСУ на Донецком направлении. Кадрами ударов поделилось российское оборонное ведомство.

Отмечается, что военнослужащие ВС РФ поразили живую силу, бронированную технику, беспилотники и огневые позиции противника.

На опубликованных кадрах видно, как российские БПЛА точно попадают по целям и уничтожают их.

Ранее операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток» уничтожили САУ «Акация» на Южно-Донецком направлении. Вместе с тем российские бойцы ликвидировали и расчет орудия.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #ВСУ #уничтожение #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 