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Главный храм ВС РФ принял в дар икону Георгия Победоносца

Тамара Астапенкова
01:39 22.02.2021
Ключарь Патриаршего собора Воскресения Христова протоиерей Александр Солдатенков провел богослужение.
Главный храм ВС РФ принял в дар икону Георгия Победоносца
© Фото: Минобороны России
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Главный храм Вооруженных сил России принял в дар икону Святого Великомученика Георгия Победоносца. Образ передали именитые советские хоккеисты: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Алексей Гусаров, Александр Гуськов, Виталий Прохоров, Александр Якушев и Алексей Морозов.

© Минобороны России

Ключарь Патриаршего собора Воскресения Христова протоиерей Александр Солдатенков провел богослужение. Икона Святого Великомученика Георгия Победоносца будет размещаться в храме на постоянной основе.

Великомученик Георгий Победоносец является одним из самых почитаемых святых у православных христиан. Претерпевший особо тяжелые страдания за Христа, он был причислен к лику великомучеников и, как победитель в духовном сражении, именуется Победоносцем. Георгий Победоносец является покровителем армии и флота. 

© Минобороны России

Ранее день памяти святого великомученика Георгия Победоносца был главным праздником в российской армии. За воинскую храбрость рядовые и унтер-офицеры награждались Георгиевскими крестами. Офицеры и генералы награждались золотым «Георгиевским» оружием с надписью «За храбрость». В Москве в память героев Великой Отечественной войны построен Георгиевский храм на Поклонной горе.

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