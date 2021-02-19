Погружение и маневрирование: в Кольском заливе прошла тренировка экипажа уникального батискафа

В Кольский залив вышло судно с глубоководным спасательным аппаратом АС-34. Уникальный батискаф, способный опуститься на глубину до километра показал свою надежность и маневренность. Вместе с его экипажем впервые погрузилась и корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

Глубоководный аппарат спустили с борта спасательного судна «Георгий Титов». Он напоминает подводную лодку, но в очень-очень уменьшенном размере. Внутри не отмечается никакой качки, ход плавный. Скорость небольшая - 3,5 узла, что меньше двух километров в час.

«Здесь действительно не развернуться, места очень мало, но мы стараемся не мешать работе экипажа. Сейчас команда проверяет работу всех систем и механизмов, продолжая маневрировать в акватории Баренцева моря», - рассказала с места Сивонен.

Новые вводные поступают каждую минуту - меняется курс, скорость движения и направление. Спасатели выполнили рабочую проверку всех систем и механизмов батискафа, отработали погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой, а также взаимодействие с расчетом главного командного пункта спасательного судна «Георгий Титов».

Тренировка прошла в штатном режиме и заняла порядка четырех часов.