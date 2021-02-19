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В Главном храме ВС РФ освятили икону покровителя Главного оперативного управления Генштаба

Андрей Аркадьев
Максим Гриценко
18:22 19.02.2021
Освящение и передача иконы в Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации состоялось накануне годового праздника управления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня в Главном храме Вооруженных сил РФ освятили икону святого Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна - покровителя Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ. Высшие офицеры присутствуют на торжественной литургии. Эти люди принимают решения, разрабатывают операции по применению войск, как в военное так и в мирное время.

В годы суровых испытаний и тяжелых сражений русское воинство, великие полководцы всегда обращались с молитвой к небесным покровителям. Традицию почитания святых, укрепившуюся в веках, продолжают по сей день.

Святой Иоанн Креститель первым возвещал о пришествии Христа. В православии Пророк Предтечи означает - предшествующий наиболее почитаем после Пресвятой Богородицы. Считается, что святой не только излечивает самые тяжелые, порой неизлечимые болезни, но и помогает справиться с врагом, с недобрыми, лживыми, людьми с нечестивыми взглядами.

В летописях описано явление Пророка Предтечи русским казакам, штурмовавшим турецкий Азов. Именно он предсказал победу. Спустя столетия Иоанн Креститель - покровитель российских офицеров Главного оперативного управления Генерального Штаба. Это они отвечают за оборону страны.

В Главном храме Вооруженных сил РФ все пронизано русскими воинскими традициями и символизмом, от ступеней переплавленных из гусениц подбитых немецких танков, до купола в виде шлема святого Александра Невского.

Каждый из приделов посвящен покровителю одного из видов и родов войск. Святой Илья - покровитель ВКС и ВДВ, Святая Варвара - ракетных войск стратегического назначения, Святой Федор Ушаков - Военно-морского флота России.

Освящение иконы пророка Предтечи, крестителя Иоанна проходит в преддверие профессионального праздника. Главное оперативное управление Генштаба отмечает 319-ую годовщину со дня образования.

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