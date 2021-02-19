Скорострельная артиллерия: корабли ЧФ уничтожили «врага» на море и в воздухе

Фрегат «Адмирал Макаров» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» провели артиллерийские стрельбы в Черном море, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«На первом этапе проведения стрельб расчеты артиллерийских боевых частей фрегата "Адмирал Макаров" и малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" отработали алгоритм действий при выполнении учебно-боевых упражнений», - говорится в сообщении.

На втором этапе артиллеристы выполнили стрельбы из артиллерийских установок А-190 по корабельным щитам-мишеням, а также по воздушным целям, которые представляли собой сброшенные с самолетов морской авиации светящиеся авиационные бомбы.

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» - многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Третий корабль в серии шести единиц проекта 11 356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Входит в состав Черноморского флота.

Его полное водоизмещение - 4 035 тонн, длина - 124,8 метра, ширина - 15,2 метра. Дальность плавания на 14 узлах - 4 850 миль. Экипаж состоит из 180 человек.

На вооружении фрегата - 24 зенитные ракеты ЗРК «Штиль-1» в вертикальной пусковой установке сотового типа 3С90М и восемь крылатых ракет многоцелевого комплекса «Калибр-НК».