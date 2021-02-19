Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Отразить атаку: корабли ТОФ выполнили артиллерийские стрельбы в Японском море

Андрей Аркадьев
12:07 19.02.2021
Корабли Тихоокеанского флота продолжают в море плановую отработку морских элементов второй курсовой задачи (К-2).
Отразить атаку: корабли ТОФ выполнили артиллерийские стрельбы в Японском море
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Корабли Тихоокеанского флота выполнили артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщает Министерство обороны РФ. Накануне в заливе Петра Великого отстрелялся по воздушной цели большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц».

«В полигоне боевой подготовки экипаж БПК во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 провел учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, в ходе которого выполнил стрельбу по сбрасываемой парашютной мишени из 100-мм корабельных артиллерийских установок АК-100. Также корабль отработал постановку радиоэлектронных помех», - говорится в сообщении.

В свою очередь, ракетный катер ТОФ Р-14 тоже выполнил артиллерийские стрельбы. В частности, стрельба велась по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Также катер отстрелялся по воздушным мишеням.

Кроме того, к отработке задачи К-2 приступил экипаж ракетного катера Р-18.

Большой противолодочный корабль проекта 1 155 «Адмирал Трибуц» был заложен на Судостроительном заводе имени А.А. Жданова в Ленинграде 19 апреля 1980 года, спущен на воду 26 марта 1983 года, вошел в состав флота в феврале 1986 года.

На вооружении корабля - две четырехконтейнерные установки ракето-торпед «Раструб», пусковые установки зенитно-ракетного комплекса «Кинжал» (64 ракеты), две 100-мм артиллерийские установки АК-100, четыре шестиствольных 30-мм пулемета АК-630, реактивные бомбометные установки РБУ-6000. На борту располагаются два вертолета Ка-27.

Ил-38 - советский противолодочный самолет средней дальности. Разрабатывался в ОКБ-240 Ильюшина на основе пассажирского Ил-18В. Предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок противника, для морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:06 В стране и мире
Движение по Крымскому мосту второй раз за сутки закрыли из-за снегопада
10:25 В стране и мире
Видео
В Кирове возбудили уголовное дело из-за пожара в жилом доме
09:42 Спорт
Россиянка Дарья Касаткина стала победительницей теннисного турнира в Мельбурне
08:57 В стране и мире
Богатые страны уличили в покупке вакцин от COVID-19 в излишнем количестве
08:57 В стране и мире
Богатые страны уличили в покупке вакцин от COVID-19 в излишнем количестве
Популярное
Популярное
Свитер бабушка связала: русские корни помогли перенести холод семье из Техаса
Эксперт рассказал, как быстро найти украденный телефон
Видео
Минобороны РФ опубликовало архивные документы к 115-летию со дня рождения маршала Бабаджаняна
Видео
Диетолог назвала продукты для здоровья сердца
Видео
Синоптик рассказала, когда в Москву придет потепление
Французские СМИ высказались о смерти Андрея Мягкова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.