Отразить атаку: корабли ТОФ выполнили артиллерийские стрельбы в Японском море

Корабли Тихоокеанского флота выполнили артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщает Министерство обороны РФ. Накануне в заливе Петра Великого отстрелялся по воздушной цели большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц».

«В полигоне боевой подготовки экипаж БПК во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 провел учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, в ходе которого выполнил стрельбу по сбрасываемой парашютной мишени из 100-мм корабельных артиллерийских установок АК-100. Также корабль отработал постановку радиоэлектронных помех», - говорится в сообщении.

В свою очередь, ракетный катер ТОФ Р-14 тоже выполнил артиллерийские стрельбы. В частности, стрельба велась по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Также катер отстрелялся по воздушным мишеням.

Кроме того, к отработке задачи К-2 приступил экипаж ракетного катера Р-18.

Большой противолодочный корабль проекта 1 155 «Адмирал Трибуц» был заложен на Судостроительном заводе имени А.А. Жданова в Ленинграде 19 апреля 1980 года, спущен на воду 26 марта 1983 года, вошел в состав флота в феврале 1986 года.

На вооружении корабля - две четырехконтейнерные установки ракето-торпед «Раструб», пусковые установки зенитно-ракетного комплекса «Кинжал» (64 ракеты), две 100-мм артиллерийские установки АК-100, четыре шестиствольных 30-мм пулемета АК-630, реактивные бомбометные установки РБУ-6000. На борту располагаются два вертолета Ка-27.

Ил-38 - советский противолодочный самолет средней дальности. Разрабатывался в ОКБ-240 Ильюшина на основе пассажирского Ил-18В. Предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок противника, для морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений.