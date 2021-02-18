Тайное станет явным: военные полицейские Северного флота соревнуются на «Тропе дознавателя»

На Северном флоте проходят соревнования военных полицейских - региональный тур конкурса «Лучший дознаватель ВС РФ».

В конкурсе участвуют дознаватели военных комендатур. Всего есть три этапа - «Интеллектуал», «Триатлон» и «Тропа дознавателя».

Для победы в «Интеллектуале» надо отлично разбираться в нюансах военного права. Победителем «Триатлона» становится тот, кто правильно решит задачи на специальном криминалистическом полигоне.

А «Тропа дознавателя» готовит военному полицейскому препятствия на инженерной полосе, импровизированное «место происшествия», которое следует осмотреть и сделать правильные выводы, а также задачки вроде оказания первой помощи и эвакуации раненых. Ну и, конечно, пострелять из пистолетов и автоматов придется.

Лучшего военного дознавателя на Северном флоте определяют впервые. Кто победит во флотском туре, поедет на всеармейский этап, и кто знает, может, станет лучшим военным дознавателем России.