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Раскаты гаубичных залпов: в ЮВО отрепетировали салют ко Дню защитника Отечества

Андрей Аркадьев
11:13 18.02.2021
23 февраля в Ростове-на-Дону воины-артиллеристы ЮВО на левом берегу реки Дон проведут праздничный салют из 30 залпов с темпом в 30 секунд.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сводные расчеты салютных дивизионов Южного военного округа провели тренировку праздничного салюта ко Дню защитника Отечества на полигоне в Ростовской области, сообщает пресс-служба ЮВО.

«Военнослужащие артиллерийских подразделений отработали порядок действий при выполнении залпов из 122-мм гаубиц Д-30», - говорится в сообщении.

Д-30 - советская буксируемая 122-мм гаубица, разработанная в 1950-е годы и принятая на вооружение в мае 1960 года. В 1978 году была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30А.

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