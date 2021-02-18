Армия Раскаты гаубичных залпов: в ЮВО отрепетировали салют ко Дню защитника Отечества Андрей Аркадьев 23 февраля в Ростове-на-Дону воины-артиллеристы ЮВО на левом берегу реки Дон проведут праздничный салют из 30 залпов с темпом в 30 секунд. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Сводные расчеты салютных дивизионов Южного военного округа провели тренировку праздничного салюта ко Дню защитника Отечества на полигоне в Ростовской области, сообщает пресс-служба ЮВО. «Военнослужащие артиллерийских подразделений отработали порядок действий при выполнении залпов из 122-мм гаубиц Д-30», - говорится в сообщении. Д-30 - советская буксируемая 122-мм гаубица, разработанная в 1950-е годы и принятая на вооружение в мае 1960 года. В 1978 году была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30А. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика