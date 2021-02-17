В Бурятии стартовал второй этап вакцинации от коронавируса. В медицинские части и поликлиники направлены военнослужащие салютного дивизиона, который сформировали из артиллерийских подразделений Восточного округа специально ко Дню защитника Отечества.

Прививают не только тех, кому предстоит устроить праздничный салют. В числе первых на вакцинацию отправился и личный состав военной полиции, которая будет обеспечивать правопорядок. Привить от COVID-19 на данном этапе в округе планируют порядка 2,5 тысячи человек.

Между тем в Каспийской флотилии началась вакцинация расчетов морской пехоты. Перед введением препарата военнослужащие проходят тщательный медицинский осмотр и обязательное тестирование на наличие антител. В Южном военном округе оба компонента отечественной вакцины «Спутник V» уже получили больше 30 тысяч военнослужащих. Всего же до конца апреля планируют привить свыше 200 тысяч человек.