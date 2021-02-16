Найти и обезвредить: зенитчики ЦВО «отразили» авиационный удар «противника» на учениях в Сибири

В Алтайском крае расчеты зенитного ракетного соединения Центрального военного округа отработали задачи по отражению группового авиационного удара «противника» на колонну техники и железнодорожную станцию.

Для успешного выполнения задач по тревоге были подняты боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». В ходе учений военным нужны было обнаружить и поразить мишени из 30 миллиметровых автоматических пушек и выполнить электронные пуски ракет по высокоманевренным объектам, имитирующим авиацию условного противника, а также периодическую смену огневых позиций.

Прикрытие мотострелковых и танковых подразделений обеспечили расчеты комплексов «Бук-М1». Штурмовую авиационную группу условного противника обнаружили операторы радиолокационной станции обнаружения целей «Купол» на расстоянии 130 км. После этого зенитчики взяли цель на сопровождение, захват и уничтожение летательных аппаратов без расхода боеприпасов.

Всего в учениях были задействованы порядка 500 военных и около 40 единиц специальной техники.