Найти и затравить: крейсер «Маршал Устинов» и Ил-38 уничтожили «подлодку противника» в Баренцевом море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» совместно с противолодочным самолетом Ил-38 нашли и уничтожили подводную лодку условного противника в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«В тренировке был задействован самолет Ил-38 отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота. Его экипаж отработал постановку противолодочного барьера из гидроакустических буев и выполнил выдачу целеуказания на командный пункт крейсера», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что боевые расчеты крейсера отработали поиск подводной лодки и условное применение по ней бортового противолодочного оружия.

«Маршал Устинов» 9 февраля вышел из Североморска. Экипаж корабля выполнил элементы курса боевой подготовки в море, а также провел учения по противовоздушной и противолодочной обороне условного отряда кораблей и судов. Этот выход в море стал вторым продолжительным плаванием крейсера в 2021 году.

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1 164, заложенный 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.

Водоизмещение корабля составляет 11 280 тонн, длина - 186,5 метра, высота - 42,5 метра, а скорость - 32 узла.

На вооружении «Маршала Устинова» находятся корабельная автоматическая пушка АК-130, 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан», 64 пусковые установки ЗРС С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса-МА».

Кроме того, у крейсера есть две реактивные бомбометные установки РБУ-6000 и два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата. В составе авиационной группы «Маршала Устинова» значится вертолет Ка-27.