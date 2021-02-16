Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Найти и затравить: крейсер «Маршал Устинов» и Ил-38 уничтожили «подлодку противника» в Баренцевом море

Андрей Аркадьев
17:36 16.02.2021
Боевые расчеты крейсера отработали поиск подводной лодки и условное применение по ней бортового противолодочного оружия.
Найти и затравить: крейсер «Маршал Устинов» и Ил-38 уничтожили «подлодку противника» в Баренцевом море
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» совместно с противолодочным самолетом Ил-38 нашли и уничтожили подводную лодку условного противника в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«В тренировке был задействован самолет Ил-38 отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота. Его экипаж отработал постановку противолодочного барьера из гидроакустических буев и выполнил выдачу целеуказания на командный пункт крейсера», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что боевые расчеты крейсера отработали поиск подводной лодки и условное применение по ней бортового противолодочного оружия.

«Маршал Устинов» 9 февраля вышел из Североморска. Экипаж корабля выполнил элементы курса боевой подготовки в море, а также провел учения по противовоздушной и противолодочной обороне условного отряда кораблей и судов. Этот выход в море стал вторым продолжительным плаванием крейсера в 2021 году.

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1 164, заложенный 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.

Водоизмещение корабля составляет 11 280 тонн, длина - 186,5 метра, высота - 42,5 метра, а скорость - 32 узла.

На вооружении «Маршала Устинова» находятся корабельная автоматическая пушка АК-130, 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан», 64 пусковые установки ЗРС С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса-МА».

Кроме того, у крейсера есть две реактивные бомбометные установки РБУ-6000 и два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата. В составе авиационной группы «Маршала Устинова» значится вертолет Ка-27.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:22 В стране и мире
В результате пожара на рынке в Волгограде погиб один человек
16:25 В стране и мире
Кабмин направит в регионы более 25,4 миллиарда рублей на поддержку больниц и поликлиник
15:38 В стране и мире
Видео
Госдума приняла закон о запрете высадки из транспорта детей-безбилетников
15:02 В стране и мире
Ученые выявили, что антитела к коронавирусу сохраняются минимум девять месяцев
13:11 В стране и мире
В Кремле рассказали, когда Путин может вернуться к очному формату работы
Популярное
Популярное
Видео
В Театре Российской Армии отметят 50-летие фильма «Офицеры»
Видео
Врач назвала пять главных продуктов для здорового питания
В яблоках обнаружили неожиданное целебное свойство
СМИ узнали о секретных находках Пентагона на месте крушения НЛО
Названа безопасная доза популярного жаропонижающего
Медики назвали опасные побочные эффекты известного обезболивающего
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.