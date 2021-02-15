В честь вывода войск из Афганистана: под Самарой провели персональный парад для ветерана

В Самарской области в честь 32-ой годовщины вывода войск из Афганистана связисты провели персональный парад для ветерана боевых действий Александра Серезеева.

Кавалера трех орденов Красной Звезды пригласили в воинскую часть, где специально для него подготовили концертную программу. После выступления ансамбля уже на плацу троекратным «Ура» героя приветствовали более 300-от человек, а затем устроили настоящую реконструкцию эпизода афганского боя, в котором участвовал ветеран.

Александр Серезеев призвался в 1986-ом году. Сначала обучался в армейской учебной части, после чего попал в разведку, где стал гранатометчиком и дослужился до замкомандира взвода. Ветеран признается, что войну вспоминает достаточно часто.

Серезеев выполнял боевые задачи в провинции Кандагар. Был трижды ранен и получил тяжелую контузию, но все же вернулся в строй. Про многочисленные награды спецназовец говорит просто: «Они не мои, а всех ребят, с кем довелось служить».