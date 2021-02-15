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Быстрое реагирование: в Поволжье стартовали тренировки по антитеррору

Алексей Курильченко
22:43 15.02.2021
Центральный военный округ провел масштабную проверку антитеррористических подразделений.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Поволжье прошли тренировки по противодействию терроризму. В учениях приняли участие около 500 военнослужащих из более 20 воинских частей и соединений Центрального военного округа. Также было задействовано около 100 единиц техники.

В ходе маневров антитеррористические подразделения отработали сценарии отражения нападения условного противника на контрольно-пропускные пункты. «Террористы» прорывались на территорию военного городка, с целью «захвата заложников и оружия».

По сигналу тревоги подразделения антитеррора оперативно выдвигались в назначенные места, вели огонь по условному противнику, осуществляли блокирование штурмовых групп и «уничтожали вооруженные формирования».

Также в ходе учений отрабатывались способы деблокировки зданий, уничтожения беспилотников и выявления отравляющих веществ.

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