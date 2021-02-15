В музее ВВО в Хабаровске обновилась экспозиция по выводу войск из Афганистана

Ветераны войны в Афганистане приняли участие в обновлении экспозиции по выводу войск из Афганистана в военно-историческом музее ВВО.

Теперь экспозиция размещается в отдельном зале. Там же демонстрируется документальная видеохроника боевых действий. Стеклянные витрины заполнены военной униформой, снаряжением и образцами оружия - вплоть до крупнокалиберного. Также демонстрируются боевые награды.

Находящиеся рядом стенды дают подробную информацию - как о ходе войны, так и о ее героях.

Военно-исторический музей ВВО регулярно проводит дни открытых дверей и уроки мужества - все это делается для подрастающего поколения и военнослужащих Дальнего Востока. Музей все время пополняется новыми экспонатами.