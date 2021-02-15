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В музее ВВО в Хабаровске обновилась экспозиция по выводу войск из Афганистана

Тимур Шерзад
15:22 15.02.2021
Демонстрируется документальная видеохроника боевых действий. Стеклянные витрины заполнены военной униформой, снаряжением и образцами оружия - вплоть до крупнокалиберного.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ветераны войны в Афганистане приняли участие в обновлении экспозиции по выводу войск из Афганистана в военно-историческом музее ВВО. 

Теперь экспозиция размещается в отдельном зале. Там же демонстрируется документальная видеохроника боевых действий. Стеклянные витрины заполнены военной униформой, снаряжением и образцами оружия - вплоть до крупнокалиберного. Также демонстрируются боевые награды. 

Находящиеся рядом стенды дают подробную информацию - как о ходе войны, так и о ее героях. 

Военно-исторический музей ВВО регулярно проводит дни открытых дверей и уроки мужества - все это делается для подрастающего поколения и военнослужащих Дальнего Востока. Музей все время пополняется новыми экспонатами. 

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