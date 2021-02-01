Спецназ ЮВО из Ростовской области стал лучшим в зимнем горном троеборье

В Карачаево-Черкесии на базе горного мотострелкового соединения Южного военного округа завершились соревнования на Кубок ЮВО по зимнему горному троеборью. Победителем отборочного этапа конкурса стала команда из соединения спецназа, дислоцированного в Ростовской области. Именно им предстоит представлять округ на всеармейском этапе конкурса «Саянский марш» АрМИ-2021 весной текущего года, в период с 20 марта по 5 апреля.

Военные спортсмены соревновались в номинациях «Лыжная гонка по пересеченной местности», «Гонка с преодолением препятствий» и впервые в ночное время «Гонка ночных дозоров». Трассы этапов включали в себя участки горно-лесистой местности со снежным покровом, который необходимо было преодолеть с помощью ски-альпинистского снаряжения и в пешем порядке.

В состязаниях, которые прошли на высоте около двух тысяч метров, приняли участие 13 команд горных подразделений ЮВО. Подразделения прибыли из республик Северного Кавказа и Закавказья, Крыма и Ростовской области. Каждая команда включила в себя трех военнослужащих.