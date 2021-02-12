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Восстановление городов: российские миротворцы сопроводили колонну служебной техники в Карабахе

Анна Касаткина
05:00 12.02.2021
Грузовые авто перевезли строительные материалы для восстановления населенного пункта Шуша.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские миротворцы сопроводили две колонны грузовых автомобилей в Нагорном Карабахе. При содействии военнослужащих 60 машин перевезли строительные материалы для восстановления населенного пункта Шуша.

Российские военнослужащие оказывать содействие сторонам нагорно-карабахского конфликта в восстановлении гражданской инфраструктуры в рамках реализации трехстороннего соглашения от 9 ноября прошлого года.

«По просьбе азербайджанской стороны военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность движения по территории Нагорного Карабаха двух колонн автомобильной техники Азербайджанской Республики. Более 60 грузовых автомобилей в сопровождении российских военнослужащих доставили строительные материалы для восстановления инфраструктуры населенного пункта Шуша», – сообщили в Минобороны России.

В соответствии с договоренностями президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и соблюдение режима прекращения огня.

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