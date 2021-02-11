Марш-бросок, метание ножей и засада: как прошел отборочный этап конкурса АрМИ «Отличник войсковой разведки» в Бурятии

Уничтожить противника минимальным количеством боеприпасов - такую задачу поставили курсантам-мотострелкам окружного учебного центра Восточного военного округа на полигоне Князе-Волконский под Хабаровском.

После сигнала курсанты выполнили норматив не очень уверенно, но это их первые занятия. К тому же на улице холодно, а броня скользкая: можно пожертвовать несколькими секундами в пользу безопасности. К экзаменам навык будет отработан до автоматизма.

С места тронулись БМП-2, после чего вышли на рубеж открытия огня. Сегодня уничтожали «противника» с места, как при ведении обороны. Боеприпасов минимум. Били на точностью по живой силе и технике.

На соседнем участке полигона тренировались механики-водители. Они преодолели трассу с различными препятствиями протяженностью пять километров. Для знакомства с возможностями машин сейчас самое идеальное время, так как земля промерзла и покрытие жесткое. А вот к экзамену в конце марта уже будет тепло. Будут лужи, мягкий грунт и преодолеть эту же трассу будет намного сложнее.

Кстати, на полигоне в таких холодных условиях помогают пункты обогрева. Там можно выпить чаю и перекусить бутербродами с салом, и с новыми силами пойти в бой.

А на полигоне Бурдуны Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, завершился второй отборочный этап конкурса «Отличник войсковой разведки», входящего в программу АрМИ-2021. Команды-победительницы в ближайшее время приступят к активной подготовке к окружному этапу.

В ходе проведения состязаний разведчики совершили десятикилометровый марш-бросок в тыл условного противника и отработали различные вводные, в том числе организовали засаду на колонну техники.

Кроме того, военнослужащие преодолели «тропу разведчика», включающую в себя рвы с ходами-сообщениями, заборы, горящие лестницы, проломы в стенах, минное поле.

В рамках практической части соревнований разведчики выполнили нормативы по стрельбе из штатного оружия, метанию ножей, саперных лопаток и вождению боевой техники.

Для создания условий, максимально приближенных к реальным, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе дымы, мины-ловушки.