В канун Рождества юнармейцы поддержали военных медиков и пациентов госпиталя ЦВО в Хакасии

Более 100 юнармейцев Хакасии приняли участие в рождественской акции в поддержку пациентов и медперсонала мобильного госпиталя Центрального военного округа, который развернут специально для борьбы с COVID-19 на базе реабилитационного центра имени Александра Лебедя в Черногорске.

Ребята нарисовали рисунки и открытки, и сделали различные поделки на тему Нового года и Рождества с пожеланиями здоровья и счастья. Все они были переданы представителю военного госпиталя, а затем - медицинским специалистам и пациентам временного лечебного учреждения. Военные врачи и пациенты очень тепло встретили подготовленный сюрприз и разместили подарки ребят у себя на рабочих местах и палатах в «красной зоне».

Во временный госпиталь Центрального военного округа привозят пациентов из 12 муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 для дальнейшего лечения.