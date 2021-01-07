Армия Российских миротворцев на наблюдательных постах в Карабахе поздравили с Рождеством Светлана Головина Праздничное богослужение состоялось на одном из наблюдательных постов, расположенном вблизи населенного пункта Хачмач Мартунинского района. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Командование российским миротворческим контингентом поздравило военнослужащих, несущих службу на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе, с праздником Рождества Христова. На одном из наблюдательных постов, расположенном вблизи населенного пункта Хачмач Мартунинского района, состоялось праздничное рождественское богослужение. Провел его военный священник иерей Борис, который практически с первых дней находится в составе российского миротворческого контингента. Он поздравил военнослужащих с Рождеством, пожелал крепости духовных и физических сил и помощи Божией в служении Отечеству. На данный момент при содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах Нагорного Карабаха продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. Прекращение огня и всех боевых действий было объявлено на территории Карабаха в полночь 10 ноября 2020 года, согласно заявлению подписанному Россией, Азербайджаном и Арменией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика