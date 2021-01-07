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Российских миротворцев на наблюдательных постах в Карабахе поздравили с Рождеством

Светлана Головина
05:00 07.01.2021
Праздничное богослужение состоялось на одном из наблюдательных постов, расположенном вблизи населенного пункта Хачмач Мартунинского района.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Командование российским миротворческим контингентом поздравило военнослужащих, несущих службу на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе, с праздником Рождества Христова.

На одном из наблюдательных постов, расположенном вблизи населенного пункта Хачмач Мартунинского района, состоялось праздничное рождественское богослужение.

Провел его военный священник иерей Борис, который практически с первых дней находится в составе российского миротворческого контингента.

Он поздравил военнослужащих с Рождеством, пожелал крепости духовных и физических сил и помощи Божией в служении Отечеству.

На данный момент при содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах Нагорного Карабаха продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

Прекращение огня и всех боевых действий было объявлено на территории Карабаха в полночь 10 ноября 2020 года, согласно заявлению подписанному Россией, Азербайджаном и Арменией.

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