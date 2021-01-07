Зимний фестиваль у главного храма ВС РФ собрал более 150 тысяч человек

Зимний фестиваль на Соборной площади главного храма Вооруженных сил России на сегодняшний день посетили уже более 150 тысяч человек.

Старт фестивалю дал глава министерства обороны Сергей Шойгу 26 декабря. Министр открыл ледовый каток площадью три тысячи квадратных метров и зажег огни на главной елке.

Всего Соборную площадь освещают более 50 тысяч лампочек, общая длина гирлянд составляет 5 километров.

Кроме 30-метровой ели на площади установлены еще пять, каждую из которых венчает эмблема рода или вида ВС. Все новогодние ели связаны между собой светящимися гирляндами.

На фестивале также развернуты полевые кухни, где посетители могут попробовать армейскую кашу, блины и другие угощения.

Посетить Зимний фестиваль в парке «Патриот» можно на протяжении всей зимы. Каток работает бесплатно, есть аренда коньков.

Помимо этого, в парке организована большая зона для занятий спортом, в числе которых площадка с самым большим в Подмосковье тюбинговым спуском – длина самой большой горки составляет 50 метров.