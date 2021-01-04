Военные полицейские ЦВО поздравили с Новым годом воспитанников подшефного социального центра на Урале
Военнослужащие представили театрализованную программу, в которой сыграли роль Деда Мороза, Снегурочки и скоморохов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Свердловской области военные полицейские ЦВО поздравили с Новым годом воспитанников социально-реабилитационного центра города Полевской.
Военнослужащие представили ребятам театрализованную программу, в которой сами сыграли роль Деда Мороза, Снегурочки и скоморохов.
Вместо традиционной новогодней упряжки оленей транспортом Деда Мороза и Снегурочки стал патрульный УАЗ «Патриот».
В завершение встречи воспитанникам вручили сладкие подарки и пожелали хорошей учебы, быть терпеливыми и настойчивыми.