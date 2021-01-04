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Военные полицейские ЦВО поздравили с Новым годом воспитанников подшефного социального центра на Урале

Светлана Головина
04:15 04.01.2021
Военнослужащие представили театрализованную программу, в которой сыграли роль Деда Мороза, Снегурочки и скоморохов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Свердловской области военные полицейские ЦВО поздравили с Новым годом воспитанников социально-реабилитационного центра города Полевской.

Военнослужащие представили ребятам театрализованную программу, в которой сами сыграли роль Деда Мороза, Снегурочки и скоморохов.

Вместо традиционной новогодней упряжки оленей транспортом Деда Мороза и Снегурочки стал патрульный УАЗ «Патриот».

В завершение встречи воспитанникам вручили сладкие подарки и пожелали хорошей учебы, быть терпеливыми и настойчивыми.

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