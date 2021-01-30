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Крылом к крылу: кадры обучения молодых летчиков МиГ-29 Северного Флота

Елена Сивонен
08:15 30.01.2021
Перед экипажами стояла сложная и важная задача по обмену опытом в воздушном бою.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: 29 Минобороны РФ
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В небо над Мурманской областью поднялись настоящие асы и молодые летчики МиГ-29 Северного флота. Перед экипажами стояла сложная и важная задача по обмену опытом в воздушном бою.

Летчики работали парами. Более опытные товарищи учили молодых летать крылом к крылу, соблюдая при этом дистанцию. Безопасная дистанция для парадного строя начинается от 50 метров, для боевого порядка – эта цифра больше, чтобы снизить  даже вероятность  столкновения  истребителей.
 
В каждом полете  есть  свои нюансы. В минус 20 градусов, например, воздух более плотный, тяга двигателя выше, скороподъемность снижается почти вдвое. Поэтому существует негласное правило: «Чтобы хорошо летать, надо много летать».

«Кто думает, что летчики выходят просто покайфовать, - нет. Это работа, это тяжелый труд. Постоянно нужно летать, совершенствовать навыки. С каждого полета летчик выносит себе урок, он чему-то учится», - объяснил штурман эскадрильи 100-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота Владимир Суржик.
 

Сложнейший элемент подготовки - маневренный воздушный бой. На такое способны только настоящие асы, как и трамплинный взлет и посадку на авианосец. О таком мастерстве мечтает каждый летчик авиаполка. Именно поэтому палубную авиацию Северного флота называют летающей мощью ВМФ России.   
 

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