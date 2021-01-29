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В 2021 году ВМФ России пополнится более чем 40 кораблями и судами

Тимур Шерзад
13:10 29.01.2021
Кроме того, сегодня в Керчи, на заводе «Залив», спустили на воду новый патрульный корабль проекта 22 160 «Сергей Котов».
В 2021 году ВМФ России пополнится более чем 40 кораблями и судами
© Фото: Александр Полегенько, РИА Новости
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Александр Витко, первый заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России, озвучил планы пополнения флота на 2021 год. 

«Более 40 кораблей и судов (войдут в состав ВМФ. - Прим. ред.) и пять-шесть в состав Черноморского флота в 2021 году», - сказал Витко.

Кроме того, сегодня в Керчи, на заводе «Залив», спустили на воду новый патрульный корабль проекта 22 160 «Сергей Котов».

«Естественно, серию этих кораблей мы будем продолжать. Это очень хороший корабль по своим мореходным качествам и возможности увеличения своей боевой нагрузки. Все шесть кораблей будут на Черноморском флоте. В последующем, если будет принято решение, - и по другим флотам. Задач у этого корабля очень много, мы надеемся, что эта серия будет продолжена», - прокомментировал Витко.

Предполагается, что этот корабль будет полностью готов и войдет в состав Черноморского флота в ноябре 2021 года с портом приписки в Новороссийске. Всего ЧФ РФ получит шесть кораблей первой серии этого проекта. 
 

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