Клин клином вышибают: боевые пловцы погрузились под воду и захватили катер «диверсантов» на Каспии

Военнослужащие специального отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) предотвратили «диверсию» на базе кораблей Каспийской флотилии на учениях в Дагестане, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По замыслу маневров, катер противника нарушил режим плавания, ведя разведку рядом с пунктом базирования кораблей флотилии. Заметив это, военнослужащие на катере «Раптор» выдвинулись на перехват условного нарушителя.

«Прибыв в район обнаружения, боевые пловцы выполнили погружение под воду, используя новейшие комплекты водолазного снаряжения (СВС-1), которые позволяют выполнять специальные задачи на глубине в условиях низких температур», - говорится в сообщении.

Противник оказал сопротивление, поэтому военнослужащие применили оружие и захватили катер.

Также они отработали приемы подводного боя, воспользовавшись специальными подводными пистолетами СПП-1, автоматами АПС и холодным оружием.