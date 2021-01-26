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Клин клином вышибают: боевые пловцы погрузились под воду и захватили катер «диверсантов» на Каспии

Андрей Аркадьев
10:50 26.01.2021
В учениях участвовали свыше 50 военнослужащих, были задействованы водолазный катер, противодиверсионные катера типа «Грачонок» и «Раптор», быстроходные лодки.
Клин клином вышибают: боевые пловцы погрузились под воду и захватили катер «диверсантов» на Каспии
© Фото: Минобороны России
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Военнослужащие специального отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) предотвратили «диверсию» на базе кораблей Каспийской флотилии на учениях в Дагестане, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По замыслу маневров, катер противника нарушил режим плавания, ведя разведку рядом с пунктом базирования кораблей флотилии. Заметив это, военнослужащие на катере «Раптор» выдвинулись на перехват условного нарушителя.

«Прибыв в район обнаружения, боевые пловцы выполнили погружение под воду, используя новейшие комплекты водолазного снаряжения (СВС-1), которые позволяют выполнять специальные задачи на глубине в условиях низких температур», - говорится в сообщении.

Противник оказал сопротивление, поэтому военнослужащие применили оружие и захватили катер.

Также они отработали приемы подводного боя, воспользовавшись специальными подводными пистолетами СПП-1, автоматами АПС и холодным оружием.

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