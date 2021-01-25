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Более 650 прыжков с интервалом в 0,7 секунды: кадры высадки ивановских десантников под Костромой

Тамара Астапенкова
06:18 25.01.2021
Интервал отделения личного состава от самолета составил 0,7 секунды.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили более 650 прыжков с парашютом в ходе первого в 2021 году десантирования из самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

Десантирование осуществлялось на площадку приземления Будихино под Костромой. Экипажи покидали самолеты вслед за техникой, интервал отделения от самолета составил 0,7 секунды при скорости покидания воздушного судна более 360 километров в час.

В общей сложности было десантировано более 650 военнослужащих и восемь единиц БМД-4М, специально доставленных из Рязани. Личный состав Ивановского соединения впервые подготовил современные боевые машины десанта к десантированию под руководством офицеров воздушно-десантной службы Командования ВДВ, Тульского гвардейского соединения ВДВ и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова.

Благодаря отличной подготовке десантников на воздушно-десантном комплексе и техники на земле, а также слаженным и умелым действиям парашютистов в воздухе, десантирование прошло в штатном режиме.

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