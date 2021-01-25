На полигоне Капустин Яр провели вакцинацию от коронавируса военнослужащих РВСН

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) на добровольной основе проводится вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции. Плановая медицинская процедура проходит на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В первую очередь препарат получают военные медики, военнослужащие, которые несут боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Перед тем, как сделать прививку, военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии.

При проведении процедуры и введении первого компонента препарата случаев осложнений или непереносимости вакцины выявлено не было. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.

Перед инъекцией военнослужащих знакомят с правилами поведения при вакцинации, которыми категорически запрещаются интенсивные занятия спортом и тяжелые физические нагрузки в течение пяти суток после прививки.

После завершения вакцинации, каждому участнику будет оформлен специальный сертификат о получении профилактической прививки против COVID-19.